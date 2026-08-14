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NYT: Путин е определил целта на Москва през 2026 г. - разпад на НАТО и ЕС отвътр... Зеленски: Украйна блокира руския юг... Киев с документ за Тръмп: Русия няма да превземе Донбас преди 2028 г.... Тайна сватба на Кристиано Роналдо: Появиха се първи подробности... Ивайло Мирчев: Дипломатическата решителност на правителството зависи от това чий...
14 Август, 2026

Новини

Свят

NYT: Путин е определил целта на Москва през 2026 г. - разпад на НАТО и ЕС отвътре

  • 14 Август, 2026

Той се е насочил към Молдова! Русия я вижда като плацдарм за действия срещу Украйна и ЕС

Свят

Зеленски: Украйна блокира руския юг

  • 14 Август, 2026

По време на заседание на Щаба на върховния главнокомандващ са били определени допълнителни мерки за укрепване на направленията към Славянск и Константиновка, съобщи той във вечерното си обръщение.

Свят

Киев с документ за Тръмп: Русия няма да превземе Донбас преди 2028 г.

  • 14 Август, 2026

Според украинската оценка Москва не може да завземе тези територии със сила в обозримо бъдеще, освен ако Украйна не бъде принудена да се откаже доброволно от тях

България

Ивайло Мирчев: Дипломатическата решителност на правителството зависи от това чий е дронът?

  • 14 Август, 2026

"Въпросът е прост: защо към Украйна кабинетът реагира с демонстративна тревога и спешни дипломатически действия, а когато дронът се оказа руски — настъпи забележително спокойствие, тишина и плахост?", пита той

България

Euronews: „Евровизия“ ще насочи погледите на милиони към плажовете на Бургас

  • 14 Август, 2026

Сред големите музикални събития е и фестивалът Spice Music Festival, който всяка година привлича известни международни изпълнители. Какво да опитаме

България

Георги Касчиев: Нивото на Дунав при БПС на АЕЦ Козлодуй продължава зловещо да пада! Ситуацията драматично ще се влоши...

  • 14 Август, 2026

При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация. 

Свят

Буданов: Русия трябва да плати за всяко свое престъпление и да компенсира всяка гривна

  • 14 Август, 2026

По думите му Международният регистър на щетите за Украйна (RD4U) е започнал да приема заявления по нови категории

Свят

МО: От "Локхийд Мартин" информираха, че доставката на вторите 8 самолета F-16 Block 70 може да се забави до 2030 г.

  • 14 Август, 2026

Министър Стоянов е напомнил, че българската страна е изпратила запитване до САЩ за самолети F-16 втора употреба,

България

Шефът на бюджетната комисия Константин Проданов дал заем за милион, с жена му Светлана Фомина имат над 2,7 млн. евро

  • 14 Август, 2026

Най-голямото перо в декларацията са вземанията му от предоставени заеми. Той е дал два заема на местни лица – единият в размер на 1 124 843 евро, а другият за 12 782 евро

България

За миналата година Радев е заработил 288 691 евро, а съпругата му Десислава...

  • 14 Август, 2026

Това става ясно от публикуваната му данъчна декларация, която хората по висшите етажи на властта са длъжни да подават и Сметната палата публикува

България

Евтим Милошев: Клипът, заснет пред паметника на Асеневци, е грубо погазване на историческа памет

  • 14 Август, 2026

"Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Сезирах министъра на вътрешните работи г-н Демерджиев за незабавна проверка", заяви той

Свят

Руските спецслужби поръчали убийството на рапър в Полша

  • 14 Август, 2026

Самият Kyivstoner категорично отрича обвиненията на руската ФСБ , която го обвини, че организира и контролира логистиката по доставката на безпилотни апарати към Московска област

България

Откриха руски дрон в Приморско! Г-н премиер, ваш дълг е да реагирате адекватно!

  • 14 Август, 2026

Това не е някакъв дребен инцидент, който може да бъде обяснен с морските течения, г-н Радев.  Част е от хибридната война на любимия ви Путин срещу държавата, която ви е поверила съдбата си

Свят

Русия отхвърли предложението на Турция за примирие в Черно море

  • 14 Август, 2026

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва не вижда смисъл да се връща към схемата на т.нар. Черноморска инициатива от 2022–2023 г.

България

Сметната палата публикува ежегодните декларации на публичните лица

  • 14 Август, 2026

Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок 

Свят

Москва поиска от САЩ обяснения за украинските удари, обеща да унищожи "всичко, което идва от Запада"

  • 14 Август, 2026

Според Лавров Русия смята, че САЩ участват активно в украинските удари по цели на руска територия и Москва вече е поставила този въпрос пред Вашингтон

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В България се случва нещо земетръсно

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  • 12 Август, 2026
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Newsweek: Две години след операцията в Курска област: Украйна получи истински коз

  • 13 Август, 2026

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NYT: Путин е определил целта на Москва през 2026 г. - разпад на НАТО и ЕС отвътре

  • 22:41, 14 Август, 2026
Свят

Зеленски: Украйна блокира руския юг

  • 22:24, 14 Август, 2026
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Киев с документ за Тръмп: Русия няма да превземе Донбас преди 2028 г.

  • 22:11, 14 Август, 2026
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Ивайло Мирчев: Дипломатическата решителност на правителството зависи от това чий е дронът?

  • 21:25, 14 Август, 2026