NYT: Путин е определил целта на Москва през 2026 г. - разпад на НАТО и ЕС отвътре
Той се е насочил към Молдова! Русия я вижда като плацдарм за действия срещу Украйна и ЕС
Той се е насочил към Молдова! Русия я вижда като плацдарм за действия срещу Украйна и ЕС
По време на заседание на Щаба на върховния главнокомандващ са били определени допълнителни мерки за укрепване на направленията към Славянск и Константиновка, съобщи той във вечерното си обръщение.
Според украинската оценка Москва не може да завземе тези територии със сила в обозримо бъдеще, освен ако Украйна не бъде принудена да се откаже доброволно от тях
"Въпросът е прост: защо към Украйна кабинетът реагира с демонстративна тревога и спешни дипломатически действия, а когато дронът се оказа руски — настъпи забележително спокойствие, тишина и плахост?", пита той
Сред големите музикални събития е и фестивалът Spice Music Festival, който всяка година привлича известни международни изпълнители. Какво да опитаме
При по-нататъшно падане помпите на БПС трябва да се изключат за да не изпаднат в режим на кавитация.
По думите му Международният регистър на щетите за Украйна (RD4U) е започнал да приема заявления по нови категории
Министър Стоянов е напомнил, че българската страна е изпратила запитване до САЩ за самолети F-16 втора употреба,
Най-голямото перо в декларацията са вземанията му от предоставени заеми. Той е дал два заема на местни лица – единият в размер на 1 124 843 евро, а другият за 12 782 евро
Това става ясно от публикуваната му данъчна декларация, която хората по висшите етажи на властта са длъжни да подават и Сметната палата публикува
"Подобна пошлост пред национален символ е морално недопустима. Сезирах министъра на вътрешните работи г-н Демерджиев за незабавна проверка", заяви той
Самият Kyivstoner категорично отрича обвиненията на руската ФСБ , която го обвини, че организира и контролира логистиката по доставката на безпилотни апарати към Московска област
Това не е някакъв дребен инцидент, който може да бъде обяснен с морските течения, г-н Радев. Част е от хибридната война на любимия ви Путин срещу държавата, която ви е поверила съдбата си
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Москва не вижда смисъл да се връща към схемата на т.нар. Черноморска инициатива от 2022–2023 г.
Публикувани са над 16 000 декларации за имущество и интереси и списък с имената на 637 лица, които не са подали декларации в законоустановения срок
Според Лавров Русия смята, че САЩ участват активно в украинските удари по цели на руска територия и Москва вече е поставила този въпрос пред Вашингтон